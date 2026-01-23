Lakers-Clippers 104-112 | rimonta sfiorata ma Alcaraz—no i Lakers si fermano a un passo all’Intuit Dome

I Los Angeles Lakers perdono contro i Clippers 112-104 all’Intuit Dome, dopo aver tentato una rimonta nel secondo tempo. Nonostante l’impegno, i Lakers si fermano a un passo dalla vittoria, lasciando spazio a una partita equilibrata e combattuta. Un risultato che evidenzia le sfide della squadra in questa stagione, con entrambi i team che mostrano determinazione sul parquet.

I Los Angeles Lakers accarezzano l’impresa ma si arrendono nel finale: contro i L.A. Clippers arriva una sconfitta per 112-104 all’ Intuit Dome, dopo una rimonta costruita con pazienza nel secondo tempo e spenta proprio quando sembrava completata. La squadra gialloviola cercava la terza vittoria consecutiva, ma la partita prende presto la direzione dei Clippers, più continui e soprattutto più efficaci nei momenti in cui i Lakers smettono di segnare. Partenza sprint, poi il break Clippers. L’inizio è incoraggiante per i Lakers: Jake LaRavia apre con due triple consecutive e dà l’illusione di una serata in controllo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

