Lagos ha avviato lo sgombero della baraccopoli di Makoko, situata sull’acqua, provocando lo sfratto di migliaia di residenti. L’operazione ha lasciato molte persone senza dimora e si registrano almeno tre vittime. La demolizione delle abitazioni rappresenta un intervento importante per la gestione urbana, ma solleva anche questioni sociali e umanitarie legate alla tutela dei diritti dei cittadini coinvolti.

Almeno diecimila persone sono rimaste senza casa e almeno tre sono morte a Lagos dalla fine di dicembre, dopo che le autorità locali hanno dato il via alla demolizione di centinaia di abitazioni nella baraccopoli sull’acqua di Makoko, soprannominata la Venezia della Nigeria, e del vicino quartiere di Oworonshoki. Dalla fine dell’ottocento una comunità di pescatori e commercianti vive all’interno di palafitte nella laguna che circonda in parte la capitale economica della Nigeria. Gli abitanti si spostano in canoa tra le strette vie d’acqua scura per andare a pescare e ad affumicare il pesce, che poi rivendono in vari mercati cittadini. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Lagos demolisce la sua baraccopoli sull’acqua

“Eri in camera sua, ti hanno visto”. Uomini e Donne, Maria De Filippi demolisce il protagonistaNella puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre, tensioni e polemiche hanno dominato lo studio, coinvolgendo il pubblico e i protagonisti.

Leggi anche: Nigeria, a Lagos torna la Fashion Week: la moda africana protagonista

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Classifica di Giovedì 8 Gennaio Lago “ex carpodromo” Signore e signori, canne in mano e cuore in gola… si parte! 1° posto – RIGHI | 15,95 kg Parte fortissimo, non si guarda più indietro e demolisce il lago. Pesce dopo pesce, ritmo da fuoriclasse: facebook