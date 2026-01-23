Durante il Forum di Davos, Christine Lagarde ha chiarito che non si configura una rottura dell’ordine mondiale, sottolineando invece l’importanza di sviluppare piani alternativi. Rispondendo alle critiche provenienti da alcuni paesi esteri, in particolare dagli Stati Uniti, la presidente della BCE ha evidenziato la necessità di prepararsi a scenari diversi, mantenendo stabilità e dialogo internazionale.

Il Forum Economico mondiale di Davos si è concluso questa mattina con uno degli interventi più attesi della kermesse. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale europea, è salita sul palco svizzero con una serie di considerazioni da affrontare insieme al parterre di presente. In un momento storicamente, politicamente ed anche economicamente molto complicato, la leader dell’Eurotower ha voluto vestire i panni di un faro chiarificatore. Il suo intervento arriva a soli due giorni di distanza dalle tensioni che si sono verificate nel corso della cena anticipatoria del forum. Lagarde si è trovata a dover assistere ad una serie di critiche da parte del segretario al commercio Usa, Howard Lutnick, il quale ha ribadito pubblicamente alcune dichiarazioni rese al Financial Times, sostenendo che oggi “il capitalismo ha un nuovo sceriffo” e che la globalizzazione è da considerarsi fallita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lagarde a Davos fa chiarezza: ‘Non c’è una rottura dell’ordine mondiale, ma servono piani B’

