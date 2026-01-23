Il Teatro Valentino Garavani rende omaggio al suo fondatore, simbolo di eleganza e stile senza tempo. In questo luogo, si celebra la sua memoria con rispetto e gratitudine, riconoscendo il contributo di un grande maestro. La sua eredità vive nelle creazioni e nei valori che ha trasmesso, invitando a preservare e onorare il suo lascito nel tempo.

"A Valentino oggi il nostro silenzioso applauso. Alla sua opera il rispetto che si deve ai grandi. Alla sua memoria l’impegno di continuare ad onorarla. E a Voghera l’onore e la responsabilità di non dimenticare". Il sindaco Paolo Garlaschelli ha concluso così la dichiarazione video con la quale ricorda lo stilista. E un silenzioso applauso sarà tributato oggi all’imperatore della moda. In concomitanza con i funerali che si celebreranno a Roma, infatti, Voghera dalle 11 alle 13 si fermerà per il lutto cittadino. "Voghera ha sempre riconosciuto in Valentino non solo un grande stilista – ha aggiunto il sindaco – ma un creatore di visioni, un interprete del suo tempo, un ambasciatore silenzioso di un’idea alta e gentile di bellezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio al re dell’eleganza. Al Teatro Valentino Garavani: "Custodiremo la sua memoria"

Valentino Garavani è morto a 93 anni: addio all’imperatore del rosso e dell’eleganzaValentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, è scomparso all’età di 93 anni a Roma.

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempoCon la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana.

