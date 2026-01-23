Lacrime e ricordi l’addio a Fulgione nella sua scuola

Lacrime e ricordi hanno accompagnato l’addio ad Alberto Fulgione nella scuola media Etty Hillesum di Liscate. Persona di spessore in ambito politico, sportivo e comunitario, Fulgione, scomparso a 60 anni dopo una lunga battaglia, è stato ricordato da molteplici ruoli: amministratore, insegnante, amico e familiare. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nella comunità, testimoniando il suo impegno e il coraggio affrontato con dignità.

L’amministratore e il politico, lo sportivo, l’insegnante, l’amico, il marito, il padre. Troppo piccolo l’enorme auditorium della scuola media Etty Hillesum di Liscate per accogliere le centinaia di persone, arrivate da tutta la provincia, giunte a salutare, e omaggiare, Alberto Fulgione, sindaco del paese per dieci anni sino al 2019, oggi presidente di Cem, segretario d’area del Pd, politico e amministratore di primissimo piano, scomparso l’altra sera a sessant’anni, dopo la lunga lotta contro una malattia, "affrontata con grande coraggio". Un momento "laico", istituzionale e affettuoso organizzato, prima della cerimonia religiosa nella parrocchia di San Giorgio Martire, nella palestra della scuola che proprio Fulgione aveva voluto con forza, e condotto ai cantieri prima di lasciare la fascia tricolore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

