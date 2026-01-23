L’accordo col Mercosur? Ci danneggia non c’è reciprocità

L’accordo commerciale tra l’Italia e il Mercosur è al centro di un dibattito acceso. Secondo Coldiretti, l’intesa rischia di danneggiare il settore agricolo italiano, poiché manca una reale reciprocità tra le parti. La protesta si è estesa dall’Adda a Strasburgo, evidenziando preoccupazioni riguardo alle conseguenze di questa collaborazione commerciale e alla tutela delle produzioni locali.

L’accordo con il Mercosur? "Ci danneggia, manca la reciprocità". Dall’Adda a Strasburgo, protesta Coldiretti contro l’intesa. Sul territorio, la paura ha il volto di Giada Invernizzi, allevatrice 22enne di Vaprio, erede di una grande tradizione familiare. "Ho raccolto il testimone perché non potevo accettare che la nostra storia finisse - racconta - lavoro con mio padre e con mio zio. Loro e la nonna mi hanno trasmesso l’amore per questo mondo. E ci credo nonostante le difficoltà". Con i suoi 100 capi produce latte, "l’altra partita piena di incertezze". Al centro dei suoi timori l’intesa, lungo l’asse Bruxelles-Brasilia-Buenos Aires, che ha assunto un significato geopolitico di sfida alle scelte protezionistiche degli ultimi mesi di Donald Trump, e che in sostanza prevede un taglio drastico dei dazi e canali di accesso privilegiati per l’ingresso di merci dall’America Latina sul mercato europeo e viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

