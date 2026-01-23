L’addio a Alberto Fulgione, presidente del Cem, si è contraddistinto da un gesto simbolico di affetto e rispetto: un lungo abbraccio condiviso tra i rappresentanti della comunità di Brianza. Un momento di commozione che ha espresso gratitudine e riconoscenza nei confronti di una figura di riferimento, sottolineando il legame stretto tra il leader e il territorio che ha guidato con dedizione e passione.

Il lungo abbraccio della Brianza ad Alberto Fulgione nel giorno dell’ultimo saluto al presidente del Cem. Ieri pomeriggio, nella sua Liscate, le esequie del 60enne che per mesi ha combattuto con coraggio contro un tumore, fino all’epilogo più doloroso. Amministratore, politico, insegnante, marito e padre di quattro ragazzi. Centinaia di persone hanno voluto salutare l’ex sindaco scomparso l’altra sera. Per lui parole di stima e affetto dei dipendenti dell’ex consorzio rifiuti, l’ultimo grosso impegno assunto nel 2022. "Ha guidato Cem con umanità, passione e grande professionalità, ha creduto con tutto se stesso nella missione di servizio pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’abbraccio al presidente. Fulgione

Alberto Fulgione è morto: era presidente Cem ed ex sindaco di LiscateAlberto Fulgione, presidente di Cem e ex sindaco di Liscate, è deceduto all'età di 60 anni.

Lutto in Brianza, scomparso Alberto FulgioneIl 20 gennaio si è spento Alberto Fulgione, attuale presidente di Cem Ambiente Spa ed ex sindaco di Liscate, nel Milanese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: L’abbraccio al presidente. Fulgione; Alberto Trentini libero, l‘abbraccio di tutta l’Italia; VIDEO | A Casa Verona l'abbraccio tra israeliani e palestinesi per la pace; L’abbraccio a Trentini e Burlò. Meloni: Bentornati a casa.

L'esempio di Luca Venturelli: 5 medaglie mondiali e l'abbraccio di MattarellaIl corridore di Bellaria al Quirinale. Luca Venturelli premiato dal presidente Mattarella. Il mezzofondista paralimpico Luca Venturelli, 21 anni, di Bellaria Igea Marina, sarà ricevuto oggi al Quirina ... altarimini.it

Frangini presidente del tribunale. L’abbraccio dei colleghi a CarrelliUn abbraccio, caloroso e sincero, quello che ieri mattina hanno dato all’ormai ex presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi, colleghi, personale amministrativo, avvocati. Stracolma l’aula al ... lanazione.it

Dalla nostra sezione Romagna, l'abbraccio del presidente De Pascale a nome di «tutta la comunità regionale» - facebook.com facebook

In questo momento tengo con me il ricordo di Rocco Commisso che entusiasta e sorridente si mette a suonare il pianoforte e poi la fisarmonica alla fine delle prime cene fatte insieme. Prima che l’imprenditore, il presidente, lo studente che ce l’aveva fatta mi vi x.com