La Williams annuncia il clamoroso forfait ai primi test F1 2026 | i motivi della sorprendente assenza

La Williams ha annunciato la propria assenza dai primi test F1 2026 a Barcellona, motivata da ritardi nello sviluppo del progetto FW48. La decisione riflette la volontà di concentrarsi sulla preparazione per la stagione, evitando di partecipare allo shakedown previsto in questa fase. La scuderia di Grove lavora per ottimizzare i tempi e garantire una competitiva presenza al debutto in Bahrain.

F1, l’Audi annuncia la data di presentazione della monoposto per il Mondiale 2026Audi ha annunciato la data di presentazione della monoposto per il Mondiale di F1 2026, suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Superbike, Andrea Iannone non sarà ai test di Jerez. Forfait anche in AustraliaAndrea Iannone non prenderà parte ai test di Jerez e anche in Australia sarà assente.

Alex Albon annuncia il fidanzamento con Lily Muni He

F1 | Williams annuncia Victor Martins per la stagione 2026: ecco il suo ruolo nel teamLa Williams annuncia Victor Martins, direttamente dell'academy del team, come pilota per i test e lo sviluppo a partire dal 2026. f1ingenerale.com

F1 | Luke Browning diventa il pilota di riserva della Williams: ufficiale anche la line-up dell’Academy con diversi talentiLa Williams annuncia Luke Browning come pilota di riserva: ufficiale anche la line-up della Driver Academy del team. f1ingenerale.com

HBO Max annuncia che Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie Heated Rivalry, sono stati selezionati come tedofori ufficiali per partecipare alla staffetta della torcia olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. x.com

Ford Racing annuncia con largo anticipo la prima lineup del programma Hypercar per il WEC 2027, che include anche l'ex pilota Williams Logan Sargeant, prossimo alla sua prima 24 ore di Daytona in IMSA. #TSOS // #WEC // #Ford // #FordHypercar // #FordR - facebook.com facebook