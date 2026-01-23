La Virtus può tornare a sorridere con il rientro di Vildoza, elemento importante per la squadra. Ivanovic, però, chiede più energia e concentrazione per migliorare le prestazioni. Le buone notizie, seppur non garantiscano punti immediati, rappresentano un segnale di fiducia e motivazione per affrontare al meglio il proseguo della stagione. Un passo avanti che può fare la differenza nel percorso della squadra.

Le buone notizie, è vero, non assicurano punti. Ma consentono a chi le riceve di affrontare il presente con maggiore spinta. La Virtus alle 20,30 affronta, in Fiera, la Stella Rossa Belgrado. Fin qui nulla di strano, perché la gara è in calendario dall’estate. Però la Virtus è reduce da un’ottima prova (non sono arrivati punti, d’accordo) con il Fenerbahce, che sarebbe anche la squadra che ha vinto l’ultima Eurolega. Una buona prova regala autostima, ancorché un po’ più di stanchezza, dal momento che la Stella Rossa di Sasa Obradovic ha giocato l’ultimo incontro, con Monaco, martedì. I serbi, però, per avere ragione di Mike James hanno dovuto ricorrere all’overtime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus può sorridere: rientra Vildoza. E Ivanovic chiede più energia alla squadra

Virtus, in Fiera arriva la capolista Hapoel. E coach Ivanovic recupera anche VildozaLa Virtus si prepara ad affrontare in Fiera la capolista Hapoel, con coach Ivanovic che recupera anche Vildoza.

Leggi anche: Da Jallow ad Akele: la parola alla difesa. Virtus, Ivanovic punta sulla loro energia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Brescia e Virtus rispondono a Milano. Venezia torna a sorridere; La Virtus Imola non può nulla sull’incantesimo delle maghette: le emiliane vincono il derby; Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'Arena; BM NBA TIME / Il recap della notte: Durant supera Nowitzki nella vittoria dei Rockets, i Lakers tornano a sorridere - di Matteo Parma.

La Virtus può sorridere: rientra Vildoza. E Ivanovic chiede più energia alla squadraBasket Eurolega Ore 20,30 alla Fiera arriva la Stella Rossa Belgrado che ha solo quattro punti in più rispetto a Pajola e compagni ... sport.quotidiano.net

La Virtus può sorridere con Edwards. Domani ci sarà con il FenerbahcePragmatico o meglio più realista del re, coach Dusko Ivanovic si gode il primato, in coabitazione con Brescia ma con il vantaggio dello scontro diretto a favore, in campionato e dopo aver concesso u ... ilrestodelcarlino.it

#Basket #Pallacanestro #DivisioneRegionale1 #DR1 #14aGiornata #Lazio #Pontinia #Gaeta #Recap La Basket Serapo '85 si prende la rivincita sulla Virtus Basket Pontinia e torna a sorridere anche in trasferta - facebook.com facebook