La verità lì sul tavolo di Chiara Garlasco la scoperta grazie ai cucchiaini

A Garlasco, si riapre il caso di Chiara Poggi, con nuovi dubbi emersi sulla presenza di altre persone nella villetta la mattina dell’omicidio. Durante la puntata di Mattino Cinque, si è discusso della possibilità che più individui fossero presenti in quel momento, alimentando nuovamente l’attenzione sul mistero che circonda quella tragica giornata e le prove trovate sui cucchiaini.

A Mattino Cinque si torna a parlare della possibilità che nella villetta di Garlasco, la mattina in cui Chiara Poggi è stata uccisa, ci potessero essere più persone presenti. A farlo sospettare alcuni indizi raccolti sulla scena del crimine. Gli inviati della trasmissione condotta da Federica Panicucci hanno sottolineato come la presenza di più cucchiaini e diverse sedie spostate nella cucina escluderebbero che all’interno ci fosse solo Chiara e il suo assassino. Oltre alle sedie spostate, nel lavandino sono stati rinvenuti due cucchiaini sporchi di yogurt e, sul tavolo, diverse palline di carta e un fazzoletto stropicciato, su cui non è stato effettuato alcun test del DNA. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“La verità sul video di Sempio”. Garlasco, la scoperta: cosa c’è dietro il filmato trovato sul pc di ChiaraIl video di Andrea Sempio, risalente al marzo 2007 e ritrovato nel computer di Chiara Poggi, è tornato alla ribalta.

“Cosa hanno fatto la sera prima dell’omicidio”. Garlasco, la scoperta su Chiara Poggi grazie al pcL’indagine sulla sera precedente all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli grazie ai dati estratti dal computer di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, otto possibili orari per la morte di Chiara Poggi

