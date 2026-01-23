In Turchia, le autorità hanno vietato ai curdi di attraversare il confine con la Siria, limitando la possibilità di supportare i loro compatrioti a Qamislo nel Rojava, sotto attacco da parte delle forze siriane e milizie jihadiste. A Nusaybin, questa settimana, si sono verificati scontri tra polizia e gruppi di curdi che cercavano di superare il confine, in un contesto di tensione crescente nella regione.

Nel sud-est della Turchia, a Nusaybin, questa settimana ci sono stati scontri tra la polizia e centinaia di curdi che avrebbero voluto superare il confine con la Siria per andare a combattere con i compagni a Qamislo, nel Rojava, sotto attacco dell’esercito nazionale siriano composto anche da milizie jihadiste. La Turchia è di fatto il mandante principale dell’offensiva in corso da parte delle truppe del presidente siriano Ahmed al-Sharaa per distruggere l’autonomia de facto del Rojava curdo. Perchè Ankara (che peraltro già occupa il nord ovest siriano) non puó tollerare che di fronte al proprio confine, peraltro nella zona a maggioranza curda, ci sia una entità curda democratica che si è ispirata alla visione di Abdullah Ocalan, il fondatore del Pkk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Turchia vieta ai curdi di andare in Siria per sostenere i loro fratelli contro l’esercito dell’ex jihadista Jolani

Siria, curdi protestano contro le atrocità delle truppe di Al JolaniA Qamishli, nel nord-est della Siria, migliaia di curdi hanno manifestato contro le presunte atrocità commesse dalle truppe di Al Jolani durante i recenti scontri nelle zone a maggioranza curda di Aleppo.

Siria, cannonate del regime jihadista sui civili curdiNel quartiere di Sheikh Maqsood ad Aleppo, abitato principalmente da curdi, si sono verificati recenti scontri tra le forze governative siriane e gruppi jihadisti.

