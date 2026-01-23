La tragicommedia degli equivoci tra antisemitismo e antisionismo

L’articolo esplora le complesse e spesso confuse relazioni tra antisionismo e antisemitismo, fenomeni che, pur divergenti nelle intenzioni, si sono talvolta sovrapposti nel corso della storia. Attraverso riferimenti storici e letterari, si cerca di chiarire le differenze e i rischi di malintesi che possono alimentare discriminazioni e intolleranze, offrendo un’analisi sobria e documentata di una tematica delicata e attuale.

Mentre sfoglio vecchi libri per sopravvivere a un Giorno della memoria che si preannuncia ferale – un mio amico più saggio ha in mente di farsi indurre un coma farmacologico e risvegliarsi il 28 a cose fatte – trovo in un pamphlet del 1969 di Léon Poliakov (Dall’antisionismo all’antisemitismo) la citazione di una pagina illuminante di Artur London dalla Confessione, il memoriale del processo-farsa staliniano a cui fu sottoposto a Praga nei primi anni Cinquanta. Secondo Poliakov, che scrive a ridosso della guerra dei Sei giorni, il racconto di London non è storia passata, tutt’altro. Eccolo: “il giudice istruttore mi domanda bruscamente di precisare per ognuno dei nomi che verranno citati nell’interrogatorio se si tratti o meno di un ebreo; ma ogni volta, nella sua trascrizione sostituisce la designazione di ebreo con quella di sionista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La tragicommedia degli equivoci tra antisemitismo e antisionismo Leggi anche: Gaza, il rabbino Feldman: “Antisionismo non è antisemitismo” Leggi anche: Antisionismo non è antisemitismo: la pericolosa proposta di Delrio e la voglia di censura israeliana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. La tragicommedia degli equivoci tra antisemitismo e antisionismoLa distorsione di questi due termini avveniva già 70 anni fa, quando Léon Poliakov in un pamphlet del 1969 rievocava il racconto di Artur London, che per ognuno dei nomi citati nell'interrogatorio sos ... ilfoglio.it La commedia degli equivoci. Allievi sul palcoUna girandola di equivoci, un testo senza peli sulla lingua e un andamento scenico vivace, per una rappresentazione che farà ridere e divertire. È lo spettacolo teatrale La presidentessa, in scena ... ilgiorno.it Pronti a ridere Da stasera a domenica 11 gennaio al Trianon Viviani Benedetto Casillo è in scena con "Caviale e lenticchie". Una tragicommedia tra equivoci e sospetti! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.