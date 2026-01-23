La tragedia senza fine di Carolyn Smith | il tumore è tornato per la terza volta l’ha scoperto in modo assurdo

Da anni Carolyn Smith racconta il suo percorso con una lucidità rara, senza retorica e senza nascondere le difficoltà. La coreografa e volto amatissimo di Ballando con le Stelle ha rivelato che la malattia si è ripresentata ancora una volta, per la terza. Lo ha fatto parlando apertamente della propria esperienza, spiegando come oggi sia fondamentale non tacere, ma dare un volto e una voce a una realtà che può toccare chiunque. Carolyn Smith, il tumore è tornato di nuovo: ecco come l’ha scoperto. A raccontare come ha scoperto la nuova recidiva è stata lei stessa, spiegando che tutto è partito da un gesto apparentemente banale del suo cane. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»Carolyn Smith ha affrontato il ritorno del cancro per la terza volta, ma si sente grata per i progressi della medicina e l’impegno della ricerca scientifica.

Carolyn Smith e il tumore: «L’ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro»Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da anni una sfida personale contro un tumore diagnosticato nel 2015.

