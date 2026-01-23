La terza puntata di C’è Posta per Te celebra La Forza di Una Donna

Domani sera, sabato 24 gennaio 2026, torna C’è Posta per Te con la sua terza puntata, dedicata a “La Forza di Una Donna”. La serie, molto apprezzata dal pubblico, sarà al centro di questa nuova puntata, offrendo storie e testimonianze che celebrano la forza e la resilienza delle donne. Un appuntamento che si inserisce nel pubblico contesto della trasmissione, sempre attenta a raccontare emozioni autentiche e profonde.

La terza puntata di C'è Posta per Te, in onda domani sera, sabato 24 gennaio 2026, sarà dedicata a La Forza di Una Donna, la serie campione d'ascolti di Canale 5. Maria De Filippi accoglierà in studio gli attori turchi Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk. I protagonisti turchi. Nella serie turca, Caner Cindoruk interpreta Sarp, il marito della protagonista Bahar, mentre Ahu Yagtu è Piril, madre dei due figli più piccoli dell'uomo. Feyyaz Duman dà volto ad Arif, personaggio noto anche per il ruolo del perfido Behnam Azadi in Io Sono Farah, attualmente in onda sempre su Canale 5. Alessandra Amoroso torna a C'è Posta per Te.

