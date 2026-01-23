La stretta sempre più aggressiva di Trump sui cubani e il record di rimpatri

Da ilfoglio.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, l’amministrazione Trump ha intensificato le politiche di rimpatrio verso i cittadini cubani, raggiungendo numeri record rispetto ai presidenti precedenti. Secondo un rapporto del New York Times, nel 2025 sono stati rimpatriati oltre 1.000 cubani, evidenziando una stretta più severa e una politica più aggressiva nei confronti di questa comunità. Questa evoluzione riflette un cambiamento significativo nelle strategie migratorie degli Stati Uniti.

Nel 2025 l’Amministrazione Trump ha rimpatriato oltre 1.600 cubani – il doppio dell’anno precedente – e azzerato ogni via legale d’ingresso. I Maga colpiscono la comunità che più li ha sostenuti alle ultime elezioni, dopo decenni di privilegi Donald Trump è stato il presidente americano che ha rimpatriato più cubani dei suoi tre predecessori: secondo un ultimo report del New York Times, nel 2025 ha rimpatriato oltre 1.600 cubani, il doppio rispetto ai cubani rimpatriati nel 2024, e un numero ancora maggiore è quello degli espulsi via terra in Messico. Il mese scorso, l’Amministrazione Trump ha sospeso tutti i casi di immigrazione cubana, comprese le domande di naturalizzazione, residenza e asilo pendenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la stretta sempre pi249 aggressiva di trump sui cubani e il record di rimpatri

© Ilfoglio.it - La stretta sempre più aggressiva di Trump sui cubani e il record di rimpatri

Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi, l?accordo Ue sdogana il piano Albania: i punti e la svolta sui migrantiL'Unione Europea adotta una posizione più rigorosa sulla gestione dei migranti, approvando un accordo che prevede rimpatri più efficaci e l'istituzione di hub in Paesi terzi.

Immigrazione, rimpatri e stretta sui "minori": il pugno di ferroL’incidente di Bologna ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e le politiche migratorie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Intelligence, greggio e lotta ai narcos: stretta di mano tra la Cia e Rodríguez; Di stretta in stretta; Animali domestici (sempre di più): come li stiamo cambiando? Con Chiara Grasso; Già pronta la stretta: espulsioni più veloci leggi anti-maranza e tutele agli agenti.

Cittadinanza agli stranieri, la stretta della Lega: «Tempi più lunghi ed esame di integrazione»Un nuovo esame di integrazione. E poi l'assenza di condanne o procedimenti penali in corso e tempi più lunghi di residenza in Italia di quelli attuali. Torna alla carica, la Lega. E invoca una ... ilmessaggero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.