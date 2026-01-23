La stretta sempre più aggressiva di Trump sui cubani e il record di rimpatri

Negli ultimi anni, l’amministrazione Trump ha intensificato le politiche di rimpatrio verso i cittadini cubani, raggiungendo numeri record rispetto ai presidenti precedenti. Secondo un rapporto del New York Times, nel 2025 sono stati rimpatriati oltre 1.000 cubani, evidenziando una stretta più severa e una politica più aggressiva nei confronti di questa comunità. Questa evoluzione riflette un cambiamento significativo nelle strategie migratorie degli Stati Uniti.

Nel 2025 l’Amministrazione Trump ha rimpatriato oltre 1.600 cubani – il doppio dell’anno precedente – e azzerato ogni via legale d’ingresso. I Maga colpiscono la comunità che più li ha sostenuti alle ultime elezioni, dopo decenni di privilegi Donald Trump è stato il presidente americano che ha rimpatriato più cubani dei suoi tre predecessori: secondo un ultimo report del New York Times, nel 2025 ha rimpatriato oltre 1.600 cubani, il doppio rispetto ai cubani rimpatriati nel 2024, e un numero ancora maggiore è quello degli espulsi via terra in Messico. Il mese scorso, l’Amministrazione Trump ha sospeso tutti i casi di immigrazione cubana, comprese le domande di naturalizzazione, residenza e asilo pendenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

