La stretta di mano tra Meloni e Takaichi al termine della conferenza stampa a Tokyo – Il video

Al termine della conferenza stampa a Tokyo, la premier italiana Giorgia Meloni e la ministra giapponese Takaichi si sono incontrate per una stretta di mano. L'evento, avvenuto durante la visita ufficiale di Meloni in Giappone il 16 gennaio 2026, rappresenta un momento di dialogo tra i due governi. Di seguito, il video che documenta il saluto tra le due leader, simbolo di un rapporto diplomatico in sviluppo.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La visita ufficiale della premier Meloni a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

