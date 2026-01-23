La strage dimenticata dei contadini di Caltavuturo | due giorni di iniziative per ricordali
La strage di Caltavuturo del 1893, in cui persero la vita 11 contadini, rappresenta un episodio significativo della storia italiana. Per ricordare questo evento, si terranno due giorni di iniziative a Caltavuturo, sabato 24 e domenica 25 gennaio. L’appuntamento mira a mantenere viva la memoria di una pagina importante delle lotte contadine e del nostro passato.
La strage di Caltavuturo del 20 gennaio 1893, in cui 11 contadini furono uccisi a colpi di fucile dai militari, sarà ricordata domani (sabato 24 gennaio) e domenica a Caltavuturo. Un'iniziativa, organizzata a Palazzo Bonomo dalla Cgil insieme alla Consulta giovanile e all'Anpi, dal titolo "20.
