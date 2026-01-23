La strage di Urbania | salvi per un capriccio

Il bombardamento di Urbania avvenuto il 23 gennaio 1944 causò oltre 250 vittime e numerosi feriti. A distanza di oltre ottant’anni, Maurizio Ferri rivela un episodio sorprendente: quel giorno avrebbe dovuto essere in chiesa insieme a sua madre, ma per un capriccio si salvò. Questa storia offre uno sguardo umano e personale su un evento tragico della Seconda guerra mondiale.

Salvo per un capriccio. A 81 anni di distanza dal bombardamento di Urbania, che costò la vita ad oltre 250 persone, provocando più di cinquecento feriti, Maurizio Ferri svela un incredibile episodio: "Quel 23 gennaio 1944, in chiesa dovevo esserci anche con mia madre. E solo per un mio capriccio non c'eravamo". Maurizio, che ora ha 91 anni e vive a Pesaro con sua moglie nella zona del Porto, allora abitava a Peglio e oggi ricostruisce quei terribili momenti con straordinaria lucidità: "E' il 22 gennaio 1944. Io abitavo a Peglio con la mia famiglia. Mia madre Antonia Mangani mi chiama e mi dice che l'indomani, domenica 23 gennaio, cioè il giorno della strage, saremmo andati a messa a Urbania.

