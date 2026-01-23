La sinistra usa gli ultimi solo per propaganda

La sinistra spesso sfrutta gli ultimi per fini propagandistici, ignorando le reali criticità sul territorio. A Napoli, si evidenzia un grave disservizio: l’ascensore della stazione superiore della funicolare Centrale è fuori uso da giorni, creando disagi ai cittadini e evidenziando una mancanza di interventi tempestivi. È necessario affrontare con serietà le problematiche locali, senza utilizzare tali situazioni per fini politici o propagandistici.

Gentile direttore Feltri, a Napoli si registra l'inaccettabile disservizio relativo all'ascensore della stazione superiore della funicolare Centrale, fermo da diversi giorni. Il guasto, determinato dalla rottura del motore, impedisce di fatto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, in carrozzina o con difficoltà di deambulazione, di accedere all'impianto. Questa situazione rappresenta una grave violazione delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, limitando il diritto alla mobilità autonoma e sicura, costringendo i cittadini diversamente abili a disagi notevoli in un nodo di trasporto pubblico fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

