La Silicon Valley vuole accumulare soldi finché si può

Da ilpost.it 23 gen 2026

Nella Silicon Valley, i CEO delle aziende tecnologiche stanno adottando un approccio prudente, considerando le sfide che l’intelligenza artificiale potrebbe portare al mercato e alla possibilità di accumulare ricchezze in futuro. Questa prospettiva li spinge a concentrarsi sulla massimizzazione dei profitti attuali, mentre riflettono sulle implicazioni di un cambiamento imminente nel settore.

I CEO del settore tecnologico ipotizzano apertamente che l'AI renderà impossibile arricchirsi in futuro, e si muovono di conseguenza Da sempre, infatti, il settore è dominato dal timore che un’AI particolarmente potente (quella che viene chiamata anche “AGI”) possa sfuggire al controllo dei suoi creatori, con risultati imprevedibili: è un classico della fantascienza che rappresenta, secondo alcuni, un rischio concreto. Al tempo stesso, questo genere di previsioni apocalittiche si accompagna ad aspettative economiche altissime, spesso fissate dalle aziende stesse, che le usano per legittimare le valutazioni da loro raggiunte in questi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

