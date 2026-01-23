Durante l'apertura del Consiglio per la Pace a Davos, Jared Kushner ha presentato la visione di una

Alla cerimonia di apertura del cosiddetto Consiglio per la Pace di Donald Trump a Davos, Jared Kushner ha svelato la “nuova Gaza”: grattacieli, complessi residenziali lussuosi etc. “Non c’erano palestinesi alla cerimonia, né nessuno dello stesso Board of peace. Nella fantasia di Kushner, i palestinesi appaiono in assenza, sepolti sotto le macerie della vera Gaza”. Così Medea Benjamin e Nicolas Davies su Antiwar. “Ma, esattamente, come possono essere ‘smilitarizzati’ e pacificati i palestinesi per lasciare spazio a questa Riviera del Medio Oriente? L’assassinio del capo della polizia di Khan Younis, ucciso a gennaio a Gaza mentre si trovava in auto, è un indizio agghiacciante. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La sicurezza di Gaza sarà affidata agli squadroni della morte?

Argomenti discussi: Business e sicurezza: il Board che deciderà il futuro della Striscia; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Gaza, al via la fase 2 del piano Usa. Hamas: Pronti a trasferire la responsabilità della Striscia - Bombe da Israele causano almeno 10 morti a Gaza; Un Consiglio di Pace o un Mandato Coloniale? Cosa sta realmente prendendo forma nel Consiglio di Pace di Trump a Gaza.

