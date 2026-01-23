La serie TV di Tomb Raider, interpretata da Sophie Turner, offrirà una versione più moderna e approfondita di Lara Croft. Prodotta da Amazon Prime Video, la serie mira a mantenere l’essenza del personaggio originale, introducendo nuove sfumature e dimensioni. Un approccio che promette di rinnovare l’iconico universo di Lara Croft, offrendo agli spettatori una narrazione fedele e contemporanea.

La nuova s erie TV di Tomb Raider prodotta da Amazon Prime Video proporrà una versione di Lara Croft più profonda e moderna, pur restando fedele allo spirito originale del personaggio. A chiarirlo è Sophie Turner, protagonista dello show, che ha definito la sua Lara come “ sfacciatamente capace ”, sicura di sé e determinata. Un ritratto che richiama le radici della saga, ma con un approccio narrativo più attento alla costruzione del personaggio. Nel corso di un’intervista, Turner ha spiegato che la serie non si limiterà a riproporre Lara Croft come una semplice icona estetica. L’obiettivo dell’adattamento è raccontare la sua storia, ciò che la spinge ad agire e le motivazioni che guidano le sue scelte. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La serie TV di Tomb Raider, Lara Croft sarà “sfacciatamente capace”, secondo Sophie Turner

Leggi anche: Tomb Raider: la nuova Lara Croft sarà Sophie Turner

La serie TV di Tomb Raider, Sophie Turner rivela come si è allenata per il ruolo di Lara CroftSophie Turner ha condiviso dettagli sul suo percorso di preparazione per interpretare Lara Croft nella futura serie TV di Tomb Raider, prodotta da Prime Video.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La serie TV più vista al mondo (e no, non è Stranger Things); Under Salt Marsh - Segreti sommersi, su Sky dal 2 febbraio. Il trailer; 25 serie tv su HBO Max Italia da vedere: attese o inedite da non perdere (e quelle cult da recuperare subito); The Beauty, la serie tv: quant’è pericolosa Bella Hadid! Quando e dove vederla.

Perché la serie tv Homeland è un manuale di geopolitica contemporanea (e ha anticipato molte crisi globali)Tra spionaggi incrociati, democrazie fragili e guerre ibride, ha raccontato il mondo di oggi e tutto il suo caos, prima che diventasse realtà ... wired.it

Ballard, Rosanna Arquette nel cast della seconda stagione della serie tvNello spin-off del franchise Bosch tratto dai romanzi di Michael Connelly, l'attrice di Pulp Fiction interpreterà Jenny Ballard, la madre separata della detective Renée Ballard L’attrice Rosanna Arque ... tg24.sky.it

First look Sophie Turner #GamesOfThrones è Lara Craft nella prima immagine dal set della serie #Tomb Raider per #PrimeVideo La serie di creata e scritta da Phoebe Waller-Bridge #Fleabag è attualmente in produzione. Nel cast Sigourney Weaver, Jas - facebook.com facebook

Amazon mostra Sophie Turner come Lara Croft nella nuova serie di #TombRaider: ecco il primo scatto dal set. x.com