la saldatura tra giudici e mister sciopero

Nei venerdì del governo Meloni, le decisioni di sciopero e protesta si susseguono con regolarità. La relazione tra giudici e Mister Sciopero evidenzia un fenomeno di mobilitazione che coinvolge diverse categorie e modalità di protesta, tra manifestazioni pubbliche e azioni di sciopero silenzioso. Questo intreccio riflette le dinamiche sociali e politiche attuali, sottolineando l’importanza di un confronto pacato e costruttivo nel contesto delle tensioni politiche italiane.

Nei venerdì del governo Meloni si sciopera e si va in piazza. O anche si sciopera e basta, senza andare in piazza. Non staremo qui ad ammorbarvi con numeri e percentuali sulle serrate targate Cgil (o affini) a ridosso del fine settimana. Li abbiamo scritti e riscritti già sin troppe volte, e probabilmente ci toccherà farlo di nuovo a breve. Sta di fatto che quello che era un andazzo piuttosto consolidato, con frequenze alterne a seconda di chi sedesse al governo, è diventato un appuntamento fisso da quando la leader di Fratelli d'Italia è approdata a Palazzo Chigi e Maurizio Landini (nella foto) ha deciso di usare lo sciopero come forma di protesta non tanto per difendere i diritti dei lavoratori, quanto piuttosto come clava contro l'esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

