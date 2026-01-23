La crisi economica causata dal conflitto in Ucraina sta influenzando profondamente il tessuto imprenditoriale russo. Le aziende incontrano crescenti difficoltà e, di fronte a un quadro di incertezza, aumentano le richieste di supporto allo Stato. Questo cambiamento segnala una fase di crisi e rinnovamento, evidenziando le sfide che il sistema economico russo deve affrontare in un contesto internazionale complesso e in evoluzione.

Roma, 23 gennaio 2026 – Da presenza di troppo, a necessità da invocare. L’economia russa arranca a causa della guerra in Ucraina e il risultato è che anche il rapporto fra imprese e Stato sta subendo una trasformazione profonda. Quello che fino a poco tempo fa veniva percepito come interferenza statale oggi è sempre più spesso invocato come condizione di sopravvivenza, anche a costo di perdere quell’indipendenza imprenditoriale che dopo la caduta dell’Unione Sovietica rappresentava una delle conquiste più grandi. La ‘colpa’ è delle sanzioni internazionali a causa delle quali, secondo uno studio dell’Istituto di Previsioni Economiche Nazionali dell’Accademia Russa delle Scienze, molte imprese stanno soffrendo pesantemente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

