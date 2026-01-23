la ruota dei campioni stasera marcella bella e rita pavone super ospiti

Stasera, Gerry Scotti conduce due programmi: La Ruota della Fortuna e La Ruota dei Campioni. In questa edizione speciale, tra gli ospiti principali figurano Marcella Bella e Rita Pavone, che si uniscono al racconto di musica e intrattenimento. L’evento promette momenti di interesse per il pubblico, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso delle tradizioni televisive italiane.

Dunque, anche stasera ci sarà su canale 5 un doppio appuntamento con Gerry Scotti che andrà in onda con il classico format de La Ruota della Fortuna, a partire dalle 20.40, per poi proseguire con il torneo dei Campioni che inizierà intorno alle 22.30. Il gioco piace al pubblico, sebbene questo sovraesposizione a lungo andare potrebbe danneggiare la forza del game. Stasera a sfidarsi ci saranno i campioni: Andrea Siciliano, Enos Negrini, Fortuna Panico, Simone Frabetti, Barbara Garofano, Sara Di Laurenzio, Alessandro De Gennaro, Manuel Bonomi. Ognuno di loro dovrà sfidarsi in cinque round ciascuno che presentano temi come i Campioni della TV, ma anche argomenti di musica e cinema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Marcella Bella e Rita Pavone ospiti se La ruota dei campioniNella nuova puntata de La ruota dei campioni, saranno ospiti due figure di rilievo della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone.

Marcella Bella e Rita Pavone a La Ruota dei CampioniMartedì sera su Canale 5, La Ruota dei Campioni torna con il suo terzo appuntamento in prime time, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

La ruota dei campioni del 23 gennaio: chi sono i concorrenti e quanto hanno vintoTerzo e ultimo appuntamento su Canale 5 con La ruota dei campioni, l'emozionante torneo condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Nove tra i vincitori e le vincitrici più amati di questa stagione ... sorrisi.com

Stasera a La Ruota dei Campioni su Canale 5 arrivano Marcella Bella e Rita PavoneA trionfare lo scorso venerdì è stata Barbara Carofano, concorrente di Benevento che è riuscita a scalzare nell’ultimo round i due agguerriti sfidanti Alessandro De Gennaro ed Enos Negrini. Nella ... iodonna.it

«Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell’inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. » Questa sera su Canale 5 torna La Ruota dei Campioni, e Gerry Scotti è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con - facebook.com facebook

! La ruota gira, eccome se gira! Netta vittoria per Stefano De Martino: #AffariTuoi vince col 24,6% e 5 milioni. #LaRuotaDellaFortuna si ferma a 4.7 mln (23,9%) e 3.8 mln (22,7%), nonostante i super-campioni, i super-sfori e Morandi super-ospit x.com