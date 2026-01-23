la ruota dei campioni stasera in tv ospiti e anticipazioni del 23 gennaio 2026

Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, torna in televisione La Ruota dei Campioni, il programma condotto da Gerry Scotti. L’appuntamento offre nuove sfide e momenti di intrattenimento, con la partecipazione di ospiti e concorrenti pronti a mettere alla prova le proprie capacità. Ecco le anticipazioni sulla puntata di questa sera, per una serata all’insegna della televisione leggera e coinvolgente.

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti torna anche stasera – venerdì 23 gennaio 2026 – con un nuovo appuntamento speciale de La Ruota dei Campioni. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e i concorrenti campioni! La Ruota dei Campioni 2026 stasera 23 gennaio su Canale 5. Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 20.40 va in onda una nuova puntata del torneo de La Ruota dei Campioni presentato da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Prosegue inarrestabile il successo del game show, uno dei programmi più longevi del piccolo schermo. Un nuovo imperdibile appuntamento con il Torneo de La Ruota dei Campioni che vede nove protagonisti suddivisi in gruppi da 3 sfidarsi per cercare di conquistare la fase finale del gioco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

La Ruota dei Campioni, anticipazioni stasera 23 gennaio 2026: chi vince e quanto, manche, premi, ospiti e tutti i concorrentiEcco le anticipazioni di stasera, 23 gennaio 2026, de La Ruota dei Campioni.

A trionfare lo scorso venerdì è stata Barbara Carofano, concorrente di Benevento che è riuscita a scalzare nell'ultimo round i due agguerriti sfidanti Alessandro De Gennaro ed Enos Negrini.

La Ruota dei Campioni stasera in tv, ospiti e anticipazioni del 23 gennaio 2026La Ruota dei Campioni 2026 torna su Canale 5 con nuovi ospiti e nuove avvincenti sfide per proclamare il campione dei campioni! superguidatv.it

«Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell’inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. » Questa sera su Canale 5 torna La Ruota dei Campioni, e Gerry Scotti è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con - facebook.com facebook

! La ruota gira, eccome se gira! Netta vittoria per Stefano De Martino: #AffariTuoi vince col 24,6% e 5 milioni. #LaRuotaDellaFortuna si ferma a 4.7 mln (23,9%) e 3.8 mln (22,7%), nonostante i super-campioni, i super-sfori e Morandi super-ospit x.com