La Ruota dei Campioni stasera 23 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni

Stasera, venerdì 23 gennaio alle 20.40, Gerry Scotti conduce una nuova puntata de 'La Ruota dei Campioni'. Il programma mette in sfida i concorrenti che hanno raggiunto i montepremi più alti della stagione di 'La Ruota della Fortuna'. Scopri gli ospiti e le anticipazioni su questa serata dedicata al gioco e alla competizione.

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 23 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de 'La Ruota dei Campioni', il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de 'La Ruota della Fortuna'. Ospiti della serata due icone della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone.

