La Ruota dei Campioni | il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5

La Ruota dei Campioni è il nuovo torneo di quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. In questo programma, i concorrenti si sfidano in diverse prove per aggiudicarsi premi e il montepremi. La trasmissione combina intrattenimento e competizione, offrendo momenti di suspense e divertimento. Scopri le anticipazioni, gli ospiti e gli orari della puntata, e segui la sfida sulla Ruota della fortuna.

La Ruota dei Campioni: anticipazioni, concorrenti, ospiti, giochi, montepremi, orario, Ruota della fortuna. Dopo il grande successo delle scorse puntate, torna un nuovo speciale de La ruota della fortuna, con Gerry Scotti che approda in prima serata con La ruota dei campioni, un nuovo appuntamento in prima serata con i più grandi campioni che hanno dominato il gioco negli scorsi mesi. Appuntamento in prima serata, subito dopo il Tg5, quindi dalle 20.45 di stasera, 23 gennaio 2026 su Canale 5. A trionfare lo scorso venerdì è stata Barbara Carofano, concorrente di Benevento che è riuscita a scalzare nell'ultimo round i due agguerriti sfidanti Alessandro De Gennaro ed Enos Negrini. Stasera a La Ruota dei Campioni su Canale 5 arrivano Marcella Bella e Rita Pavone. La Ruota dei Campioni 2026 torna su Canale 5 con nuovi ospiti e nuove avvincenti sfide per proclamare il campione dei campioni! La ruota gira, eccome se gira! Netta vittoria per Stefano De Martino: #AffariTuoi vince col 24,6% e 5 milioni. #LaRuotaDellaFortuna si ferma a 4.7 mln (23,9%) e 3.8 mln (22,7%), nonostante i super-campioni, i super-sfori e Morandi super-ospite.

