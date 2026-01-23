In Germania, alcuni giornali sovranisti hanno lanciato una campagna contro le proposte di censura di Günther. Da alcune ore, la homepage di Nius mostra un banner che invita gli utenti a sostenere la libertà di informazione, contrapponendosi alle iniziative di limitazione della stampa. Questa mobilitazione riflette le tensioni in atto tra diversi schieramenti politici e il ruolo dei media nel dibattito pubblico.

La via stretta di Merz con Trump. Oggi l'incontro a Davos. Una proposta di intesa Berlino. “Abbonatevi a quello che Günther vuole censurare”. Un nuovo banner adorna da qualche ora la home page di Nius, portale tedesco di notizie fondato e gestito in gran parte da fuoriusciti dalla Bild. Per spiegare cos’è Nius bisogna andare col pensiero alla formula delle proporzioni: Nius sta alla Bild come la Bild sta ai giornali tradizionali. Se la Bild è il tabloid (non l’unico ma il) più famoso di Germania, Nius è la versione digitale e populista della Bild. Questo l’aggettivo che ricorre più spesso negli articoli sul tema apparsi sulla stampa mainstream. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La rivolta dei giornali sovranisti tedeschi: ci vogliono censurare!

