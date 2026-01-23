la ristopro a ferrara a caccia della vittoria

La Ristopro Fabriano si prepara a scendere in campo a Ferrara, cercando di conquistare una vittoria importante in un torneo caratterizzato da grande equilibrio e competitività. La squadra si impegna quotidianamente per migliorare le proprie performance, puntando alla costanza e alla determinazione. La sfida rappresenta un'occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire con determinazione nel cammino stagionale.

La Ristopro Fabriano continua a lottare con determinazione in un campionato equilibrato e combattuto. La vittoria casalinga contro Imola, al termine di una gara intensa e fisicamente dura, ha confermato il carattere della squadra di coach Luciano Nunzi. Due punti importanti per la classifica, non ancora decisivi, ma utili ad alimentare fiducia in vista di un girone di ritorno ricco di scontri diretti. Un successo che, come sottolinea lo stesso allenatore, va inserito in un percorso ancora lungo. "È una vittoria che pesa per la classifica. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, come quella giocata a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Ristopro a caccia di una scossa per ripartireLa stagione 2025 della Ristopro Fabriano si sta rivelando complessa, con il derby di Jesi che ha evidenziato le difficoltà attuali.

Football americano Under 18: gli Sgi Duchi Ferrara a caccia della svoltaGli Sgi Duchi Ferrara si preparano ad affrontare la nona giornata del campionato Under 18 di football americano.

