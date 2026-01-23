La ricerca accelera all' Università di Messina i risultati del Pillar Health di Samothrace

All'Università di Messina, la ricerca nel settore sanitario si sviluppa attraverso il progetto Pillar Health di Samothrace. Dalla diagnostica avanzata alla telemedicina, passando per dispositivi indossabili e micro-sistemi clinici, l’obiettivo è integrare innovazione e territorio. Questi studi puntano a creare tecnologie che possano migliorare la salute pubblica, contribuendo allo sviluppo di soluzioni efficaci e sostenibili per il futuro della medicina.

Dalla diagnostica avanzata alla telemedicina, dai dispositivi indossabili ai micro e nano-sistemi per applicazioni cliniche: la ricerca incontra il territorio e guarda al futuro della salute, generando tecnologie capaci di sviluppare prodotti di grande impatto sociale nel campo dei lettori ottici.🔗 Leggi su Messinatoday.it Ricerca e salute, all'Università il focus sul Pillar Health di SamothraceAll’Università di Samothrace, si approfondiscono le connessioni tra ricerca e salute, con un focus sul progetto Pillar Health. Marullo di Condojanni è il nuovo Ceo di Angelini Pharma e accelera sulla Brain HealthSergio Marullo di Condojanni è stato nominato nuovo Ceo di Angelini Pharma, parte del Gruppo Angelini Industries. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Rara Factory accelera la ricerca di materiali alternativi; La formazione in azienda accelera: più ore e nuove competenze; L’inflazione accelera nel 2025. Balzo a due cifre per carrello della spesa ed energia dal 2021; Vileda accelera su innovazione e comunicazione: Nel 2026 investimenti adv in crescita a doppia cifra. A Firenze l'edizione 2025 di “Italian Lifestyle”, il programma di accelerazione che mette in dialogo industria, ricerca e innovazione nei settori chiave del Made in Italy - facebook.com facebook Google accelera sull’ #IntelligenzaArtificiale: nel 2025 Gemini e l’AI agentica entrano in ricerca, lavoro e creatività. Analisi e rischi. @GoogleAI #Gemini #AIethics x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.