La ricerca accelera all' Università di Messina i risultati del Pillar Health di Samothrace

All'Università di Messina, la ricerca nel settore sanitario si sviluppa attraverso il progetto Pillar Health di Samothrace. Dalla diagnostica avanzata alla telemedicina, passando per dispositivi indossabili e micro-sistemi clinici, l’obiettivo è integrare innovazione e territorio. Questi studi puntano a creare tecnologie che possano migliorare la salute pubblica, contribuendo allo sviluppo di soluzioni efficaci e sostenibili per il futuro della medicina.

Dalla diagnostica avanzata alla telemedicina, dai dispositivi indossabili ai micro e nano-sistemi per applicazioni cliniche: la ricerca incontra il territorio e guarda al futuro della salute, generando tecnologie capaci di sviluppare prodotti di grande impatto sociale nel campo dei lettori ottici.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

