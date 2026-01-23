La reporter Luciana Coluccello incontra gli studenti per non dimenticare la pace

La reporter Luciana Coluccello incontra gli studenti per riflettere sull'importanza della memoria storica e della pace. L'iniziativa “Raccontare la guerra per non dimenticare la pace”, promossa dal Comune di Erchie con gli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, mira a collegare il presente al passato, sensibilizzando i giovani sull’importanza di preservare i valori della pace duratura.

L’incontro con la reporter di La7 L’appuntamento è fissato per il prossimo 2 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado in via Boccaccio ad Erchie. Ospite d'eccezione e relatrice dell'incontro sarà la giornalista Luciana Coluccello, nota reporter e inviata di programmi di punta della rete La7, tra cui Tagadà, Piazzapulita e In onda. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del libro della Coluccello, intitolato “Sottoterra”. L'opera offre una prospettiva insolita e cruda sul conflitto ucraino, documentando la vita all'interno dei mille bunker e dei cunicoli che si snodano nel sottosuolo di città martoriate come Kharkiv.🔗 Leggi su Brindisireport.it

