La Reggina 1914 torna sul Campo n1 completati i lavori al Sant’Agata

La Reggina 1914 ha riavuto in uso il “Campo n.1” del centro sportivo Sant’Agata, dopo il completamento dei lavori di manutenzione e miglioramento. L’impianto, ora rinnovato, è tornato a disposizione della squadra per gli allenamenti e le attività quotidiane. La riapertura rappresenta un passo importante per la preparazione del team in vista delle prossime gare.

La consegna ufficiale si è svolta alla presenza del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e del patron amaranto Antonino Ballarino Sono terminati i lavori nel "Campo n.1" del centro sportivo Sant'Agata, che è stato riconsegnato alla Reggina. Rimasto inutilizzato per tre anni, è stato completamente rinnovato e riportato agli standard di eccellenza. La consegna ufficiale si è svolta alla presenza del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, del patron amaranto Antonino Ballarino, del presidente Virgilio Minniti, del vicepresidente Fabio Vitale, del direttore generale Giuseppe Praticò, del direttore dell'area tecnica Giuseppe Bonanno, dell'ingegnere Walter Curatola e dell'avvocato Marco Parisi.

