La Provinciale 206 fa paura | Traffico intenso e veloce L’arteria va messa in sicurezza

La Provinciale 206 a Fontanelle, Gubbio, presenta criticità legate a traffico intenso e velocità eccessiva, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. La comunità locale e gli utenti del centro sportivo richiedono interventi per migliorare le condizioni dell’arteria, garantendo un transito più sicuro e regolamentato. L’attenzione sulla strada si rende necessaria per tutelare pedoni, residenti e automobilisti, favorendo un ambiente più sicuro per tutti.

La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione nella frazione di Fontanelle, a Gubbio, dove cittadini e frequentatori del centro sportivo segnalano da tempo una situazione ritenuta critica. Nel mirino c’è la strada provinciale 206, asse di collegamento tra il capoluogo e la provinciale di Mocaiana, che attraversa l’abitato e convoglia ogni giorno un traffico intenso e continuo. Secondo quanto riferito, lungo questo tratto mancano attraversamenti pedonali chiaramente visibili e l’ illuminazione risulta carente, soprattutto nelle ore serali. A questo si aggiunge il comportamento di molti automobilisti, che percorrono l’arteria a velocità sostenute, aumentando i rischi per chi si sposta a piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

