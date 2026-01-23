La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo gialla, valido dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio per tutta la giornata di sabato 24 gennaio. L’allerta interessa le zone della Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3:

