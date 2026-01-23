La Promessa anticipazioni 24 gennaio | Curro vuole riesumare il corpo di Jana
Nella prossima puntata della soap spagnola in onda il 24 gennaio, Curro decide di riesumare il corpo di Jana, convinto che sia stata vittima di avvelenamento. La scena apre a nuovi sviluppi nella vicenda, sollevando interrogativi sulla verità dietro la sua morte. Un passo importante che potrebbe cambiare le sorti della storia e svelare dettagli nascosti sulla vicenda.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è convinto che Jana sia stata avvelenata. Con Pia al suo fianco, decide di riesumare il corpo per scoprire la verità. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il cuore di Maria è spezzato dalla perdita di Jana e dall'amore non corrisposto per Padre Samuel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
