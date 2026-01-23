Nella prossima puntata della soap spagnola in onda il 24 gennaio, Curro decide di riesumare il corpo di Jana, convinto che sia stata vittima di avvelenamento. La scena apre a nuovi sviluppi nella vicenda, sollevando interrogativi sulla verità dietro la sua morte. Un passo importante che potrebbe cambiare le sorti della storia e svelare dettagli nascosti sulla vicenda.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è convinto che Jana sia stata avvelenata. Con Pia al suo fianco, decide di riesumare il corpo per scoprire la verità. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il cuore di Maria è spezzato dalla perdita di Jana e dall'amore non corrisposto per Padre Samuel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 gennaio: Curro vuole riesumare il corpo di Jana

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 24 dicembre: Curro cerca l’assassino di Jana e mette alle strette il dottor Gamarra

La promessa, anticipazioni al 10 gennaio: Curro indaga sulla morte di JanaDal 4 al 10 gennaio, Curro condivide con Pia di essere ancora impegnato nelle indagini sulla morte di Jana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 18 al 24 gennaio; La Promessa: anticipazioni dal 18 al 24 gennaio! Qualcuno tenta di uccidere (ancora) Curro; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 24 gennaio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 24 gennaio: anticipazioni.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 gennaio 2026: incredibile scoperta di CurroMossa sorprendente di Curro permette di scoprire una verità fin qui celata: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 24 al 30 gennaio. superguidatv.it

La Promessa anticipazioni 24 gennaio: Curro vuole riesumare il corpo di JanaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è convinto che Jana sia stata avvelenata. Con Pia al suo fianco, decide di riesumare il corpo per scoprire la verità. movieplayer.it

Trame future : Martina svelerà presto a Jacobo e Angela il suo passato sentimentale con Curro! Ecco cosa succederà: -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-promessa-martina-svela-a-jacobo-e-angela-il-suo-passato-con-curro-anticipazioni/ - facebook.com facebook

La promessa: Leocadia minacciata da Eugenia! #lapromessa #anticipazioni #spoiler x.com