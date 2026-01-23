Nel 1229, Ascoli si preparava a partecipare alla tradizione delle maschere. Con la Festa di Sant’Antonio Abate si conclude il periodo natalizio e si dà avvio all’edizione 2026 del Carnevale. L’evento, che culminerà con il Veglione in Maschera di Martedì Grasso, rappresenta una tradizione radicata nella storia della città, pronta a rinnovarsi e a coinvolgere la comunità in un’atmosfera di festa e allegria.

di Valerio Rosa ASCOLI Con la Festa di Sant’Antonio Abate, si è chiuso il periodo delle Feste Natalizie e ha preso il via ufficialmente l’edizione 2026 del Carnevale di Ascoli che culminerà con il grande Veglione in Maschera di Martedì Grasso 20 febbraio. Un turbinio di colori, coriandoli e dolci appetitosi per una festa che prende origine dal latino "carmen levare", ovvero eliminare la carne. Indica quindi il periodo che precede la Quaresima nella religione cattolica, e l’apice di questa festa è il martedì grasso, che precede il mercoledì delle Ceneri e chiude i festeggiamenti prima della Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima volta nel 1229. Ascoli pronta a travestirsi per la gara delle maschere

