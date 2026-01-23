la presidente giapponese takaichi scioglie il parlamento

Venerdì, la presidente giapponese Sanae Takaichi ha deciso di sciogliere la camera bassa del Parlamento, annunciando così elezioni anticipate previste per l’8 febbraio. Questa mossa apre un nuovo capitolo nel panorama politico del Giappone, che si prepara a un periodo di campagna elettorale. La decisione riflette le dinamiche politiche interne e le strategie del governo in carica.

La prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha sciolto venerdì la camera bassa del Parlamento, aprendo la strada alle elezioni anticipate dell’ 8 febbraio. La mossa è un tentativo di capitalizzare sulla sua popolarità per aiutare il partito di governo a recuperare terreno dopo le gravi perdite degli ultimi anni, ma ritarderà la discussione e il voto su un bilancio che mira a rilanciare un’economia in difficoltà e ad affrontare l’impennata dei prezzi. Eletta a ottobre come prima leader donna del Giappone, Takaichi è in carica da soli tre mesi, ma ha già ottenuto un tasso di approvazione elevato, pari a circa il 70%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

