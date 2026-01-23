la politica apre alle lobby un registro pubblico per i portatori di interessi

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha incaricato il presidente Nazario Pagano di presentare il testo della nuova legge sulle lobby. La proposta introduce un registro pubblico per i gruppi di interesse, stabilendo regole chiare per l’interazione tra tali gruppi e i rappresentanti politici. L’obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nel rapporto tra interessi privati e istituzioni pubbliche.

La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha dato mandato al suo presidente, Nazario Pagano, di illustrare all’intera aula il testo della nuova legge sulle lobby, che prevede regole precise per i gruppi di interesse che vogliono interagire con la politica e soprattutto con i parlamentari. Le lobby sono una parte importante del dialogo tra società civile e politica. In molti Stati sono regolate ma in Italia ogni tentativo di legiferare a riguardo è fallito, anche a causa della fama che i dialoghi tra portatori di interessi e parlamentari hanno nella cultura popolare e nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Arriva la legge sulle lobby: registro pubblico e fuori chi ha condanne a più di due anniÈ in fase di approvazione una nuova legge sulle lobby, volta a regolare la loro attività attraverso un registro pubblico.

Ue allenta i controlli ambientali per le aziende, protesta delle associazioni: “Conflitto d’interessi. Il relatore legato a lobby per le imprese”L'Unione Europea ha approvato un allentamento delle restrizioni ambientali per le aziende nel quadro del pacchetto Omnibus I, suscitando forti proteste da parte delle associazioni che accusano conflitti d’interesse e legami tra il relatore e lobby industriali.

