La Pimpa compie 50 anni e sbarca a Carpi domenica il musical al Teatro Comunale

La Pimpa celebra i suoi 50 anni e arriva a Carpi con il musical

La Pimpa, l’iconica cagnolina a pois rossi creata da Francesco Altan, che la inventò per far divertire la figlia, per la prima volta in uno spettacolo musicale, è pronta a partire per l’ennesima avventura: insieme all’inseparabile Armando e al lupetto Ludovico questa volta si ritroveranno addirittura nel mondo di William Shakespeare, creando un ponte tra l’immaginario infantile e la letteratura classica. Teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia si fondono per dare vita a uno spettacolo coinvolgente che trascinerà piccoli e grandi. La regia del musical è di Enzo d’Alò, tra i più grandi registi del cinema d’animazione che, nel 1995, aveva già diretto la serie animata "Le nuove avventure della Pimpa".🔗 Leggi su Modenatoday.it

I 50 anni della cagnetta Pimpa. Un musical in stile shakesperianoPer celebrare i 50 anni di Pimpa, la celebre cagnetta creata da Altan, nasce un musical in stile shakesperiano.

“Famiglie a teatro” al Verdi con “Pimpa. Il musical a pois”Il Teatro Verdi di Padova ospita domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16 lo spettacolo “Pimpa.

