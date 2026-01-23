La Pimpa compie 50 anni e sbarca a Carpi domenica il musical al Teatro Comunale
La Pimpa, personaggio amatissimo da cinque decenni, celebra il suo 50° compleanno con un evento speciale a Carpi. Domenica 25 gennaio alle 17, il teatro comunale ospiterà il musical
I 50 anni della cagnetta Pimpa. Un musical in stile shakesperianoPer celebrare i 50 anni di Pimpa, la celebre cagnetta creata da Altan, nasce un musical in stile shakesperiano.
