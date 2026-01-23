La Piccola Atene spopola Svelata a Roma l’opera ideata da Marcello Tommasi

La Piccola Atene, rinomata per la sua tradizione artistica, continua a attrarre interesse oltre i confini di Roma. Recentemente, è stata presentata un’opera ideata da Marcello Tommasi, testimonianza dell’attiva scena culturale locale. Questo fermento artistico evidenzia come la città mantenga un ruolo importante nel panorama creativo italiano, pur senza ambire al titolo di capitale dell’arte contemporanea.

La Piccola Atene non avrà vinto il titolo di capitale dell’arte contemporanea, eppure il suo nome e le maestranze che hanno reso celebre la sua tradizione artistica continuano a spopolare ben oltre i confini cittadini, regionali e nazionali. È successo di recente a Roma con l’intitolazione del riqualificato Ponte dell’Industria a San Francesco d’Assisi su proposta del Comitato nazionale per le celebrazioni nell’ottavo centenario della morte del santo. Protagonista dell’evento è stata, appunto, Pietrasanta dato che per l’occasione è stata installata un’opera in bronzo di San Francesco donata dallo stesso Comitato nazionale e ispirata a un modello di Marcello Tommasi, il celebre scultore pietrasantino che la realizzò nel 1986 (l’originale è nella chiesa di Santa Croce a Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Piccola Atene a Venezia. In mostra alcune opere del Museo dei bozzettiLa Piccola Atene non poteva mancare a un appuntamento prestigioso che la proietterà ancora più in alto nel panorama artistico oltre ad essere l'ennesimo potenziale volano per la candidatura a capitale

