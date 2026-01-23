La recente tassa sui pacchi colpisce più l’Italia che la Cina, creando inefficienze nel sistema di consegna. Alcuni colossi dell’e-commerce adottano strategie come rotte lunghe e complesse per evitare il pagamento di pochi euro, aggravando i costi e i tempi di consegna. Questa situazione evidenzia come norme poco condivise possano influire negativamente sulla logistica e sui consumatori italiani.

Quando a dicembre il governo ha introdotto la nuova tassa di due euro sui pacchi dal valore inferiore di 150 euro provenienti dai paesi extra europei, le associazioni che rappresentano le imprese della logistica hanno provato a spiegare che per le grandi aziende di e-commerce come Shein, Temu e Aliexpress sarebbe stato uno scherzo trovare il modo di non pagarla. Avevano ragione: sono bastati pochi giorni. Il governo italiano l’ha introdotta in anticipo rispetto ad altri paesi europei perché aveva un problema: doveva rimpiazzare la tassa sui dividendi finanziari, cancellata durante la discussione della legge di Bilancio dopo le contestazioni di diversi politici della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nuova tassa sui pacchi danneggia l’Italia, più che la Cina

Leggi anche: Difendere l’Italia dal dumping cinese, da Shein e Temu. Giorgetti: “Approvata la nuova tassa sui pacchi extra Ue”

Leggi anche: Cos’è la nuova tassa sui pacchi extra Ue che il governo vuole inserire nella legge di Bilancio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Come si applica la nuova tassa sui piccoli pacchi extra-UE; Tasse sui pacchi e sul gasolio, l’impatto dei nuovi rincari arrivati nel 2026. I DATI; Nuova tassa sui pacchi: alcuni acquisti online costeranno di più – Come funziona; Tassa sui pacchi, cosa cambia davvero? Chi paga i 2 euro? La guida di Consumerismo sugli acquisti.

Tassa sui pacchi, ecco quando si pagaChi paga davvero, quali spedizioni sono coinvolte e perché la misura colpisce soprattutto i colossi low cost come Temu e Shein. Cosa cambia davvero? Chi paga i 2 euro? La guida di Consumerismo sugli a ... consumerismo.it

Tassa da 2 Euro sui pacchi: da quando, chi e come si pagherà?Dal 1° gennaio 2026 scatta una tassa di 2 euro su pacchi sotto 150 euro da paesi extra-Ue; piena operatività dal 1° marzo. tech.everyeye.it

Dal 15 marzo 2026 in Italia partirà la nuova tassa doganale di 2€ sui pacchi extra-UE di valore inferiore a 150€. Cosa ne pensate facebook

Accise, tagli e una nuova tassa da 600 milioni: il bilancio politico del governo Meloni x.com