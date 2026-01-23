La nuova sede Uffici e alloggi per disabili

È stata inaugurata in via Buozzi 6 la nuova sede di Insieme per il Sociale, comprendente uffici e alloggi per disabili. Questa struttura rappresenta un passo avanti per Ipis e la comunità di Cinisello Balsamo, favorendo un miglior supporto ai servizi sociali e alla collaborazione tra i Comuni soci. La nuova sede si inserisce in un percorso volto a rafforzare l’assistenza e l’inclusione sul territorio.

È stata inaugurata in via Buozzi 6 la nuova sede dell'azienda Insieme per il Sociale. "Un passaggio importante per Ipis e per tutta la comunità dell'ambito di Cinisello Balsamo, che segna l'avvio di una nuova fase del lavoro condiviso tra i Comuni soci – commentano dall'azienda -. Per la prima volta, uffici e funzioni trovano posto nello stesso edificio. Una scelta che non riguarda solo gli ambienti, ma l'organizzazione del lavoro e il coordinamento tra servizi". Due piani sono dedicati agli uffici, mentre altri due sono destinati a residenzialità per persone con disabilità. Infine, altri due piani ospiteranno madri con figli, anziani e padri in difficoltà.

