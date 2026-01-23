La nuova sede Uffici e alloggi per disabili

È stata inaugurata in via Buozzi 6 la nuova sede dell’azienda Insieme per il Sociale. "Un passaggio importante per Ipis e per tutta la comunità dell’ambito di Cinisello Balsamo, che segna l’avvio di una nuova fase del lavoro condiviso tra i Comuni soci – commentano dall’azienda -. Per la prima volta, uffici e funzioni trovano posto nello stesso edificio. Una scelta che non riguarda solo gli ambienti, ma l’organizzazione del lavoro e il coordinamento tra servizi". Due piani sono dedicati agli uffici, mentre altri due sono destinati a residenzialità per persone con disabilità. Infine, altri due piani ospiteranno madri con figli, anziani e padri in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova sede. Uffici e alloggi per disabili

Quattro alloggi di edilizia residenziale sociale per disabili a disposizioneDal 16 dicembre al 16 gennaio è aperto il bando per la formazione di una graduatoria valida un anno, finalizzata all’assegnazione di quattro alloggi di edilizia residenziale sociale senza barriere architettoniche in via San Sepolcro 18D, destinati a persone con disabilità.

