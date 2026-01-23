Il progetto di Jared Kushner, genero di Donald Trump, propone una trasformazione della Gaza attuale in un'area di lusso e sviluppo. L'idea prevede la costruzione di grattacieli, resort di alta gamma e servizi turistici, segnando un cambiamento significativo rispetto alla realtà di oggi. In questo articolo, analizziamo le principali caratteristiche di questa proposta e le implicazioni di un simile intervento nella regione.

Dalle macerie sporche di sangue ai resort a cinque stelle: il piano visionario di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Il deserto di detriti e sangue della Striscia di Gaza potrebbe presto lasciare spazio a un profilo urbano dominato da grattacieli specchiati e infrastrutture all’avanguardia. Sul palco del World Economic Forum di Davos, Jared Kushner, genero di Trump, ha svelato i dettagli del “Project Sunrise”. Si tratta di un ambizioso piano di ricostruzione sostenuto dall’amministrazione Trump per trasformare l’enclave palestinese. Dopo la firma dell’accordo per il Board of Peace, il genero del tycoon ha delineato una visione che punta a cancellare decenni di conflitto attraverso una terapia d’urto capitalista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La nuova Gaza: il progetto del genero di Trump tra grattacieli, turismo e super lusso

Grattacieli e resort: il genero di Trump presenta la nuova Gaza – Il videoDurante il forum di Davos, Jared Kushner ha presentato il piano per il futuro di Gaza, illustrando render e mappe delle nuove aree urbane previste.

Leggi anche: La “new Gaza” di Trump e Kushner: turismo sul mare e grattacieli. Svelato il progetto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Grattacieli futuristici e aree residenziali: Jared Kushner mostra le slide con il piano per la Nuova Gaza; Una nuova Gaza, ecco come gli Usa vogliono ricostruire la Striscia; Trump inaugura il Board of Peace con una ventina di firme: Italia e Polonia vogliono entrare - Gaza, Costa frena sul Board of Peace: Dubbi su governance e compatibilità con l'ONU; Grattacieli e spiagge, la New Gaza di Kushner: Pronta in tre anni.

Come diventerà Gaza secondo il Board of Peace di Trump: la nuova mappa della Striscia con le fasi di sviluppoTrump vuole fare della Striscia di Gaza una splendida proprietà. La mappa presentata ieri a Davos dal genero Jared Kushner si articola in più fasi, ognuna delle quali sarà dedicata alla ricostruzion ... fanpage.it

Gaza, Kushner mostra il piano per la nuova StrisciaIl genero di Trump presenta un programma per la Nuova Gaza. Grattacieli, trasporti e alloggi al posto delle macerie. «Pianifichiamo un catastrofico successo» ... ilsole24ore.com

Non era uno scherzo dell’intelligenza artificiale. La nuova #Gaza di Trump e compari e’ davvero tutta lusso e grattaceli. La prima pietra del nuovo mondo barbaro. Sotto ci sarebbe un cimitero di 70 mila palestinesi. Ma non si vede. x.com

A Davos sono stati mostrati per la prima volta i rendering del “piano generale” per la nuova Gaza. Si tratta di un progetto residenziale e turistico di lusso che dovrebbe sorgere tra tre anni nel luogo in cui, ancora oggi, si continua a morire e a sopravvivere tra le - facebook.com facebook