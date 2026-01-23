La nuova consigliera | Sorpresa ma felice Mi ha avvisato Sala

Gini Dupasquier, nata nel 1974, è la nuova consigliera comunale della Lista Sala. Manzoniana e bocconiana, è sposata e madre di due figlie. La sua nomina è stata comunicata direttamente dal sindaco Sala, suscitando sorpresa ma anche soddisfazione. Entrata nel contesto politico con esperienza e determinazione, si prepara a contribuire alle dinamiche amministrative della città con impegno e professionalità.

Manzoniana, bocconiana, sposata con due figlie. Gini Dupasquier, classe 1974, è la nuova consigliera comunale della Lista Sala. Prende il posto del neoassessore Marco Mazzei. Negli ultimi anni si è occupata di empowerment femminile, cioè delle politiche per il riequilibrio di genere nel mondo del lavoro. Attualmente dirige la Fondazione Ortigia che in Sicilia punta sull'orientamento dei giovani e sul reinserimento delle donne nel mondo del lavoro. In passato ha lavorato come consulente aziendale in Accenture. Dopo quattro anni dalle Comunali, entra in Consiglio. È contenta? "Sì. Non me l'aspettavo.

