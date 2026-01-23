La nuova consigliera | Sorpresa ma felice Mi ha avvisato Sala

Gini Dupasquier, nata nel 1974, è la nuova consigliera comunale della Lista Sala. Manzoniana e bocconiana, è sposata e madre di due figlie. La sua nomina è stata comunicata direttamente dal sindaco Sala, suscitando sorpresa ma anche soddisfazione. Entrata nel contesto politico con esperienza e determinazione, si prepara a contribuire alle dinamiche amministrative della città con impegno e professionalità.

