La notte dei desideri all’Istituto comprensivo Vasari di Arezzo una nuova folgorante idea di didattica ludica

L’Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo propone un approccio innovativo alla didattica attraverso l’evento “La notte dei desideri”. Un momento in cui studenti e insegnanti si confrontano in attività ludiche pensate per stimolare l’apprendimento in modo coinvolgente e partecipativo, rafforzando il senso di comunità scolastica e valorizzando il piacere di imparare. Un’iniziativa che unisce gioco e formazione in un’esperienza educativa differente e stimolante.

Arezzo, 23 gennaio 2027 – La notte dei desideri all'I stituto comprensivo Vasari di Arezzo, una nuova folgorante idea di didattica ludica. Il 23 gennaio 2026 nel pomeriggio l'aula magna dell'I.C. Vasari si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione. Non per una qualche lezione ma per dare spazio a un'arena dove protagoniste saranno le parole. Con la collaborazione delle librerie La Casa sull'albero e Feltrinelli Point di Arezzo i nostri studenti delle classi terze parteciperanno a un evento unico dove la creatività linguistica incontra il talento visionario per sfidarsi in un confronto tra squadre a colpi di versi.

