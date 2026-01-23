I funerali di Valentino si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, con la musica di Mozart, in particolare la “Lacrimosa”, a sottolineare il momento di commiato. La chiesa era affollata di persone che hanno voluto rendere omaggio all’iconico stilista italiano, simbolo dell’alta moda, in un funerale sobrio e rispettoso. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e di addio per una figura di rilievo nel panorama internazionale.

AGI - La “Lacrimosa” di Mozart, le rose bianche e la chiesa stipata per l’addio a Valentino. I funerali del grande stilista e icona mondiale dell’ alta moda italiana si svolgono a Roma nella solenne cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Le esequie arrivano dopo due giorni di omaggio pubblico, con circa 10.000 persone che hanno reso l’ultimo saluto allo stilista alla camera ardente allestita in Piazza Mignanelli, nella sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Il mondo della moda saluta il grande stilista . Alla cerimonia sono attesi numerosi esponenti del mondo della moda, della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La musica di Mozart per l'ultimo saluto a Valentino

A Roma l'ultimo saluto a Valentino: l'arrivo di Liz Hurley, i fiori di Sophia Loren e Claudia Schiffer, le musiche di Mozart | LiveA Roma si svolge l'ultimo saluto a Valentino, con la partecipazione di ospiti come Liz Hurley, Sophia Loren e Claudia Schiffer.

Valentino, fiori bianchi e musica classica per l'ultimo saluto al maestro dell'eleganza. Giammetti: «Questo palazzo è il nido dove siamo cresciuti e dove tornavamo sempre»A Roma, nella sede storica di Valentino vicino a piazza di Spagna, è stata aperta la camera ardente in occasione dell'ultimo saluto al maestro dell'eleganza.

