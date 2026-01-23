La musica di Mozart per l' ultimo saluto a Valentino

I funerali di Valentino si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, con la musica di Mozart, in particolare la “Lacrimosa”, a sottolineare il momento di commiato. La chiesa era affollata di persone che hanno voluto rendere omaggio all’iconico stilista italiano, simbolo dell’alta moda, in un funerale sobrio e rispettoso. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e di addio per una figura di rilievo nel panorama internazionale.

AGI - La “Lacrimosa” di Mozart, le  rose bianche  e la  chiesa stipata  per l’addio a  Valentino. I  funerali  del grande  stilista  e  icona mondiale  dell’ alta moda italiana  si svolgono a  Roma  nella solenne cornice della  Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Le  esequie  arrivano dopo due giorni di  omaggio pubblico, con circa  10.000 persone  che hanno reso l’ultimo saluto allo stilista alla  camera ardente  allestita in  Piazza Mignanelli, nella sede della  Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Il mondo della moda saluta il grande stilista  . Alla  cerimonia  sono attesi numerosi esponenti del  mondo della moda, della  cultura, delle  istituzioni  e dello  spettacolo. 🔗 Leggi su Agi.it

