La mucca Veronika si gratta video e la scienza resta a bocca aperta | ecco perché

Da trentotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mucca Veronika, originaria della valle del Gail in Austria, ha catturato l’attenzione con un gesto semplice ma sorprendente: si gratta. Questo comportamento ha suscitato l’interesse della comunità scientifica, che ha analizzato le capacità di questa bovina nel rispondere alle proprie esigenze. Un episodio che dimostra come anche gli animali più comuni possano sorprendere per intelligenza e adattamento, offrendo spunti di riflessione sulla loro complessità.

Che a nessuno salti in mente di pensare che i bovini non siano intelligenti. E, nel caso, che quel qualcuno veda di cosa è capace Veronika, una mucca che dalla valle del Gail, in Austria, ha stupito il mondo intero per la sua ingegnosità – inedita e curiosa – sviluppata per combattere il prurito. Il video è diventato virale e ha sorpreso anche i ricercatori austriaci: si nota la mucca utilizzare con la bocca uno spazzolone per grattarsi un fianco. Di per sé le immagini sono piuttosto buffe, ma di un discreto interesse scientifico. Si nota infatti la capacità di problem solving dell’animale e l’utilizzo di oggetti con un fine tale che finora non era mai stato documentato.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

