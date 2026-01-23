La Mostra Scambio la Festa di Sant' Antuono Biagio Izzo e non solo | gli eventi casertani nel week end dal 23 al 25 gennaio

Nel fine settimana dal 23 al 25 gennaio, Caserta propone una serie di eventi tra tradizione e cultura. Tra la Mostra Scambio, la Festa di Sant'Antonio a Portico, spettacoli con Biagio Izzo, concerti e iniziative culturali, la città offre diverse occasioni di appuntamenti per residenti e visitatori. Un’opportunità per scoprire tradizioni locali e partecipare a momenti di svago e cultura nel territorio casertano.

La Mostra Scambio, la Festa di Sant'Antonio a Portico di Caserta, lo spettacolo teatrale con Biagio Izzo, i concerti alla Reggia e nella chiesa di Sant'Elpidio ma anche libri, mostre e altro ancora. Non sapete cosa fare nel week end? Ecco i nostri suggerimenti.Feste e Fiere- Torna Mostra Scambio.

